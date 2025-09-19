#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Clima

Video: el feroz granizo que cayó en Progreso

Una granizada corta pero intensa sorprendió este viernes por la tarde a Progreso: las piedras cubrieron veredas y patios, y el aguacero dejó anegamientos puntuales. No se reportaron heridos; sí daños menores en techos livianos y ramas caídas.

El increíble granizo en Progreso. Foto: Captura
 23:43
Por: 

Una granizada corta pero intensa sorprendió este viernes por la tarde a Progreso: las piedras cubrieron veredas y patios, y el aguacero dejó anegamientos puntuales. No se reportaron heridos; sí daños menores en techos livianos y ramas caídas.

La postal fue tan veloz como el cielo cambió de color. En cuestión de minutos, Progreso pasó de nubes bajas a una cortina de granizo que alfombró esquinas y patios. Los vecinos compartieron imágenes de “piedras” medianas y la lluvia hizo el resto: charcos profundos y tránsito lento.

La secuencia del temporal

Primero llegó el viento, luego los chaparrones y, sobre el final, la granizada más fuerte. La caída fue breve, irregular por barrios, pero lo suficiente para blanquear veredas y acumular en canaletas. Hubo cortes intermitentes de luz en manzanas aisladas.

Personal municipal y vecinos despejaron bocas de tormenta tapadas por hojas y granizo para acelerar el escurrimiento. Se registraron ramas caídas y desprendimientos menores en techos de chapa, sin evacuados.

Balance y recomendaciones

Tras el fenómeno, el agua escurrió en pocos minutos y el tránsito volvió a la normalidad con precaución. Se recomienda revisar canaletas y desagües, retirar restos de ramas y evitar quemas de residuos verdes. Autoridades locales continuan relevando daños menores.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro