Viernes de inestabilidad: qué dice el pronóstico del clima en la ciudad de Santa Fe

Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana, pero con probabilidad de lluvias el resto del día. Se espera que continúe con mayor nubosidad, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La temperatura mínima fue de 18º y la máxima sería de 30°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que se espera la continuidad de las precipitaciones de la semana.
En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas aisladas durante la mañana con valores entre el 10% y 40%, cifras que se mantendrán similares para la tarde y noche.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 18° y la máxima sería de 30º, bajando a 23° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 93%, la presión de 1006.5 hPa, viento noreste a 15 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sudeste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.
