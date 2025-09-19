Viernes de inestabilidad: qué dice el pronóstico del clima en la ciudad de Santa Fe

15:50 h | ⛈️ Se desarrollan tormentas aisladas e intensas con ráfagas y granizo en el noreste de Río Negro, norte de La Pampa y sur de Córdoba



🌧️ En el centro del Litoral se registran lluvias más generalizadas que persistirán gran parte del día



Info 👉 https://t.co/bqYO9zXitP pic.twitter.com/cC1LZxfBue