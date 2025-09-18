La falta de respeto a la ciclovía de calle Urquiza preocupa a ciclistas

En abril de 2022 El Litoral tituló “Plaga de motos sobre la ciclovía de calle Urquiza”. Pasaron más de tres años de aquel artículo y poco cambió. Por estos días, lectores de El Litoral hicieron llegar fotos y comentarios vinculados a la falta de respeto por este carril para ciclistas en el centro sur de la ciudad de Santa Fe.
En concreto, quien envió las imágenes y los mensajes al WhatsApp de El Litoral (+5493426305344), advirtió que es una problemática que ocurre a diario. “Todos los días quienes usan la senda para transitar deben desviar a la avenida corriendo riesgos de un posible accidente”, se quejó el vecino.
Acto seguido reflexionó: “El tema acá es la falta de autoridad en esta avenida y no respetan nada”. Los comentarios de este lector estuvieron acompañados por una secuencia de imágenes que son la prueba irrefutable de lo que ocurre.
Pasarse al carril rápido de Urquiza puede ser peligroso.
Poco espacio
En otro artículo, fechado en octubre de 2024, El Litoral se hizo eco de un comentario también sobre calle Urquiza y los cambios en la circulación hacia el sur de la capital santafesina. Ocurre que la incorporación de la ciclovía y el estacionamiento en doble y, por momentos, en triple fila reduce considerablemente el espacio para los vehículos.
Lo que hace unos algunos años eran tres manos, en la actualidad son dos y, a veces, una y media.
“Los problemas en la cinta asfáltica obligan a los conductores a realizar maniobras para esquivar los baches o los afamados “corralitos” de Aguas Santafesinas SA o del municipio. Cabe aclarar que los pozos, hundimientos y averías también están presentes en el espacio para los ciclistas”, sintetizaba la citada nota.
La imagen se repite desde hace años.
No es exclusivo
En los últimos años, El Litoral hizo notar de que la intromisión de vehículos motorizados y estacionamiento en ciclovías de la capital santafesina no es exclusivo de calle Urquiza. Ocurren hechos similares, o incluso peores, sobre la bicisenda de Pedro Víttori, donde los ciclistas se quejan seguido de la presencia de motos.
Hecho que se replica en la ciclovía que conecta el Puente Negro con Don Bosco o en la que corre a la par de calle Vélez Sarsfield, que en 2021 cumplió 25 años convirtiéndose en la más antigua de la ciudad capital.
Los ciclistas se comunicaron con El Litoral para expresar su preocupación.
La red se amplía
Días atrás, El Litoral dio cuenta de que el municipio está pronto a sumar unos seis kilómetros más a los 53 existentes en la red de ciclovías y bicisendas. Además, tiene proyectado incorporar otra media docena en 2026.
Actualmente se ejecutan más de seis kilómetros de trazados en arterias clave como J. J. Paso, Aristóbulo del Valle, Tacca y el Puente Santa Fe–Santo Tomé, informaron en una comunicación oficial.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
