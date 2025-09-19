Alerta amarillo por tormentas en Buenos Aires y otras ocho provincias de Argentina

Las malas condiciones del clima regresan este viernes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro.
Las malas condiciones del clima regresan este viernes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este viernes para zonas de Buenos Aires, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro.
De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo".
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Em algunas zonas, el aviso sube a alerta naranja. En este caso, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensos chaparrones, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas de hasta 90 km/h”.
Acá, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.