Alerta amarillo por tormentas en Buenos Aires y otras ocho provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro.

Imagen ilustrativa.
 11:09

Las malas condiciones del clima regresan este viernes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este viernes para zonas de Buenos Aires, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo".

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Em algunas zonas, el aviso sube a alerta naranja. En este caso, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensos chaparrones, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas de hasta 90 km/h”.

Imagen ilustrativa. Foto: Manuel Fabatia

Acá, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

