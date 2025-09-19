Rige un alerta amarillo por tormentas para todo el territorio santafesino y provincias vecinas

El Servicio Meteorológico Nacional informó este viernes por la tarde que para la jornada del sábado está vigente un alerta amarillo por tormentas para todo el territorio santafesino y también de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.
El SMN informó este viernes por la tarde que durante la jornada del sábado las malas condiciones meteorológicas afectarán la totalidad de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y zonas de La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes.
También estarán afectadas algunas zonas de las provincias de La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes.
En Santa Fe, puntualmente, el organismo estima que el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
La zona cordillerana de Catamarca, La Rioja, San Juan y Neuquén, así como gran parte de Chubut y Río Negro también están incluidas en el aviso.
En el mismo sentido, el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; y, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
Además, instó a estar atentos a la posible caída de granizo; informarse por las autoridades locales; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
