Servicio Meteorológico Nacional

Rige un alerta amarillo por tormentas para todo el territorio santafesino y provincias vecinas

El SMN informó este viernes por la tarde que durante la jornada del sábado las malas condiciones meteorológicas afectarán la totalidad de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y zonas de La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes.