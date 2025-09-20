Borla recorre localidades del departamento San Justo para supervisar obras públicas

El senador provincial Rodrigo Borla completó una intensa agenda de visitas en el centro del departamento San Justo.
El legislador recorrió tres localidades, donde supervisó el avance de importantes obras públicas y en instituciones sin fines de lucro, destacando la aplicación de programas provinciales que benefician a las comunidades del interior.
En esta localidad sobre la Ruta Nacional 11, el senador Borla y el presidente comunal Gerardo Lazzarini visitaron la Escuela de Educación Secundaria N° 359 "Bernabé Vera".
"Vamos a iniciar gestiones, a través de los FANI, para obtener recursos y adquirir equipos de aire acondicionado, además de reacondicionar el cielo raso", declaró Borla. "También nos pusimos el objetivo de incluir a este establecimiento en el programa provincial Mil Aulas para construir un nuevo salón", añadió.
Posteriormente, Borla se trasladó a dos instituciones deportivas. En el Club San Martín, los dirigentes le mostraron el nuevo gimnasio cubierto, construido en gran parte con fondos de la Senaduría y del programa "El Brigadier". En el Club Jorge Newbery, observó la construcción de una nueva cancha de tenis, así como mejoras en la cancha de bochas y la edificación de baños y vestuarios modernos.
En Colonia Silva, también ubicada sobre la Ruta Nacional 11, el senador se reunió con el presidente comunal Gabriel Frattoni. Juntos, inspeccionaron el avance de la construcción de cordones cuneta en varios puntos de la localidad.
La visita concluyó en la Escuela Provincial N° 6213 "Homero Manzi", donde Borla y Frattoni revisaron el progreso de la obra de un nuevo edificio que está próximo a ser inaugurado.
La gira finalizó en Ramayón, donde Borla visitó la Escuela N° 6309 "Revolución de los 7 Jefes", entidad que sufrió un incendio hace unos años. Allí, supervisó los trabajos de refacción que se gestionaron para la institución.
Además, el senador se reunió con representantes de diversas instituciones locales y, junto al presidente comunal Martín Truchett, recorrió la plaza central para seguir de cerca el proyecto de puesta en valor de este espacio público.
