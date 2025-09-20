Michlig y Crivelli visitaron San Guillermo para inaugurar viviendas y recorrer obras en marcha

Las unidades habitacionales inauguradas corresponden al prototipo Vivienda Universal de 1 y 2 dormitorios, y cuentan con cocina, estar–comedor, baño, lavadero, instalaciones de agua fría y caliente, conexión para gas envasado, instalación eléctrica, desagües cloacales y pluviales, además de veredas reglamentarias.
Propuesta
El proyecto se enmarca en la política habitacional impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, que tiene como eje central favorecer el arraigo de las familias en sus localidades de origen, generando mejores condiciones de vida en todo el territorio de la Provincia Invencible de Santa Fe.
Del acto participaron el senador Felipe Michlig, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Pedro Crivelli, la intendenta de San Guillermo, Romina López, el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, concejales locales, presidentes comunales del departamento, entre otras autoridades provinciales y municipales.
Sueño
El senador Felipe Michlig manifestó que “Este es un día de mucha emoción, porque cuando una familia recibe la llave de su casa se concreta un sueño que se persigue durante años. Desde nuestro lugar siempre vamos a trabajar para que cada vez más familias del departamento San Cristóbal puedan acceder a una vivienda digna, con infraestructura adecuada y la seguridad que brinda contar con su escritura”.
