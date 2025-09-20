Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.
La lista de tareas previstas para este 20 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en un sector de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 - 15:00 Elizabeth Guillamón de Agellini, Gabriela Ullúa, Fryda Schultz de Mantovani y Rosaura Schweizer
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
