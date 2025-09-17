Murió electrocutado mientras techaba su casa en Arroyo Leyes

La tranquilidad de Villa Juana, en jurisdicción de Arroyo Leyes, se quebró cerca de las 19.30 de este martes, cuando un pedido urgente al 911 movilizó a policías, médicos y peritos a una finca ubicada sobre calle Los Junqueros. Allí, la escena era desgarradora: Roberto Ojeda, de 37 años, yacía sobre el techo de su casa, donde momentos antes intentaba avanzar con la colocación de chapas en una galería.
Según el relato de los testigos, en medio de la tarea, una de las planchas metálicas tomó contacto accidental con un cable de tendido eléctrico. El violento chispazo atravesó el cuerpo de Ojeda, provocando que cayera desplomado de inmediato sobre la estructura.
Una vecina, enfermera de profesión, fue la primera en subir a auxiliarlo y le practicó maniobras de RCP en un intento desesperado por mantenerlo con vida. A los pocos minutos se sumó personal del 107, pero la complejidad del escenario —con la víctima inmovilizada en altura— complicó cualquier traslado de urgencia.
Finalmente, pese a los esfuerzos, el médico de emergencias informó que Ojeda había fallecido. La noticia dejó consternada a la pequeña comunidad, donde era ampliamente conocido.
En el lugar trabajaron agentes de la Subcomisaría 20ª, bajo la supervisión de la 6ta. Zona de Inspección; peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), médicos policiales y personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), quienes realizaron las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del trágico accidente.
La fiscal de turno, Dra. Parodi, fue notificada de lo sucedido y ordenó las medidas de rigor. El hecho, caratulado como "Muerte por electrocución", sacudió a la población de Arroyo Leyes, que una vez más se enfrenta al dolor de una pérdida inesperada.
