Santa Rosa de Lima

En un allanamiento por drogas cayó una prófuga por el brutal crimen de una mujer en Santa Fe

Fernanda O. tiene 21 años y está acusada de “homicidio doblemente calificado y robo calificado”. El hecho investigado ocurrió en barrio Nueva Esperanza, a fines de 2021. La víctima se llamaba Leonela Álvarez, quien fue asesinada por asaltantes que la apuñalaron en el pecho y en el cuello.