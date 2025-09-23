En un allanamiento por drogas cayó una prófuga por el brutal crimen de una mujer en Santa Fe
Fernanda O. tiene 21 años y está acusada de “homicidio doblemente calificado y robo calificado”. El hecho investigado ocurrió en barrio Nueva Esperanza, a fines de 2021. La víctima se llamaba Leonela Álvarez, quien fue asesinada por asaltantes que la apuñalaron en el pecho y en el cuello.
Uno de los allanamientos realizados en barrio Santa Rosa de Lima. Foto: El Litoral
La tarde del 12 de noviembre de 2021, Leonela Álvarez esperaba el colectivo en la parada de la esquina que forman las calles Estrada y La Pampa, en barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Santa Fe. Una pareja de delincuentes se abalanzó sobre ella y la tomó por sorpresa. Uno de los asaltantes tenía un arma blanca.
La víctima se resistió. No quería perder su bolso ni su teléfono. Los ladrones no tuvieron piedad y la acuchillaron en el pecho y en el cuello. Herida de muerte fue hospitalizada y agonizó hasta el 1° de diciembre de ese año, cuando finalmente dejó de existir. Este fin de semana fue arrestada en un operativo por drogas una de las presuntas autoras del hecho, que era buscada desde el año pasado.
Las irrupciones fueron realizadas por equipos de la Patrulla de Acción Táctica y del Grupo de Operaciones Especiales, ante la mirada del fiscal que solicitó los procedimientos, el doctor Arturo Haidar.
Algunos de los elementos incautados durante el operativo. Foto: El Litoral
Los allanamientos se concretaron en una vivienda de calle Salta al 4400 y en otra de inmediaciones del cruce de Estrada y Lisandro de la Torre.
En el primero de los domicilios fue apresada una pareja: A. E. M., de 53 años, y M. G. R., de 56. En el segundo inmueble, los uniformados arrestaron a tres hombres y dos mujeres: O. M. R., de 50; P. S. G., de 52; P. N. M., de 22; P. M. A., de 23; y la mencionada Fernanda O. de 21, que dio una identidad falsa al ser esposada, pero luego sus huellas dactilares la delataron.
En total se secuestraron 50 envoltorios de cocaína con un pesaje de 11,2 gramos, una tarjeta telefónica, 14 celulares, más de 270 mil pesos, una tablet, una balanza precisión, un paquete de papeles satinados; recortes de nailon, seis envoltorios con marihuana (9.1 gramos); 109 envoltorios de papel satinado y dos envoltorios de nailon con cocaína (24.7 gramos).
La mujer había sido detenida en 2022, un año después del crimen.
Domiciliaria
Fernanda O. había sido detenida junto a su novio Jonatan C. casi un año después del crimen de Leonela, en octubre de 2022, en la ciudad de Santo Tomé. Ambos fueron imputados por homicidio doblemente calificado y robo calificado, pero sólo él quedó tras las rejas.
Ella fue beneficiada con la prisión domiciliaria hasta septiembre del año pasado, cuando dejó de cumplir las normas de conducta que le impuso el juez y desapareció. Desde entonces había logrado mantenerse prófuga.
