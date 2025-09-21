#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Siniestro vial

Choque en moto dejó dos heridos; uno de ellos de gravedad

La víctima, de 21 años, sufrió un grave traumatismo de cráneo tras impactar en moto contra un auto.

Personal del 107 y efectivos policiales asistieron a los heridos y coordinaron el traslado al hospital Cullen.
 16:03
 / 
Por: 

Durante la noche del sábado un dramático siniestro vial se produjo en la intersección de Avenida Blas Parera y Regimiento 12 de Infantería, donde una motocicleta con dos jóvenes a bordo impactó contra un automóvil.

La acompañante del conductor, una joven de 21 años, llevó la peor parte: quedó inconsciente con un traumatismo de cráneo severo y fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen. Su primo, de 19 años, que venía al mando de la moto, sufrió una fractura de fémur. Ambos permanecen internados bajo estricto control médico.

La motocicleta tras el impacto contra un automóvil en Avenida Blas Parera y Regimiento 12 de Infantería.La motocicleta tras el impacto contra un automóvil en Avenida Blas Parera y Regimiento 12 de Infantería.

El hecho ocurrió en las últimas horas del sábado. Testigos dieron aviso al Sistema de Emergencias 107, que envió dos ambulancias al lugar. La escena, iluminada por las balizas de los móviles policiales y el ulular de las sirenas, se convirtió rápidamente en un hervidero de vecinos conmovidos.

Por orden del fiscal en turno, Dr. Suasnabar, tanto el motociclista como el automovilista involucrado quedaron aprehendidos mientras se les realizaban las pruebas de alcoholemia. Luego fueron derivados a la Seccional 8va, a la espera de lo que determine la investigación judicial.

La gravedad de la joven mantiene en vilo a familiares y allegados, que esperan novedades en las próximas horas desde el Cullen.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Hospital José María Cullen
Santa Fe Ciudad
Choques en Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro