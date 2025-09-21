Choque en moto dejó dos heridos; uno de ellos de gravedad

Durante la noche del sábado un dramático siniestro vial se produjo en la intersección de Avenida Blas Parera y Regimiento 12 de Infantería, donde una motocicleta con dos jóvenes a bordo impactó contra un automóvil.
La víctima, de 21 años, sufrió un grave traumatismo de cráneo tras impactar en moto contra un auto.
La acompañante del conductor, una joven de 21 años, llevó la peor parte: quedó inconsciente con un traumatismo de cráneo severo y fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen. Su primo, de 19 años, que venía al mando de la moto, sufrió una fractura de fémur. Ambos permanecen internados bajo estricto control médico.
El hecho ocurrió en las últimas horas del sábado. Testigos dieron aviso al Sistema de Emergencias 107, que envió dos ambulancias al lugar. La escena, iluminada por las balizas de los móviles policiales y el ulular de las sirenas, se convirtió rápidamente en un hervidero de vecinos conmovidos.
Por orden del fiscal en turno, Dr. Suasnabar, tanto el motociclista como el automovilista involucrado quedaron aprehendidos mientras se les realizaban las pruebas de alcoholemia. Luego fueron derivados a la Seccional 8va, a la espera de lo que determine la investigación judicial.
La gravedad de la joven mantiene en vilo a familiares y allegados, que esperan novedades en las próximas horas desde el Cullen.
