Caen dealers con un cargamento de éxtasis en la antesala de una fiesta electrónica

Lo que iba a ser otra noche de luces, música y baile en Rosario terminó con un fuerte golpe al narcomenudeo. En la previa de una multitudinaria fiesta electrónica, la Policía Federal desplegó un megaoperativo en el centro y macrocentro de la ciudad que dejó un saldo más que elocuente: casi 900 pastillas de éxtasis, cristales de MDMA, cocaína, tussi, marihuana, hongos alucinógenos y ketamina, además de un importante monto de dinero y cuatro detenidos.
La pesquisa llevaba meses en marcha. Desde enero, los investigadores federales habían logrado infiltrarse en grupos de mensajería encriptada como Telegram y Zangi, donde los dealers ofrecían sus productos como si se tratara de un catálogo clandestino. Esa labor encubierta permitió identificar domicilios, seguimientos y finalmente obtener las órdenes judiciales para irrumpir en seis puntos de Rosario.
Los allanamientos
Los procedimientos comenzaron a las 8 de la mañana y fueron ejecutados en simultáneo en viviendas ubicadas en calles Italia, Paraguay, Urquiza, España, Coussirat y Zeballos.
En Italia al 1200, la irrupción terminó con dos jóvenes esposados: C. P. L. (21) y M.G. (23). Allí se hallaron 194 pastillas de éxtasis, marihuana tipo cogollo, hongos alucinógenos, ansiolíticos, balanzas, tres celulares y 64 mil pesos en efectivo.
En Paraguay al 1800, la Federal arrestó a D. S. (30) con 11 pastillas, 20 gramos de cristal y una balanza de precisión.
La mayor sorpresa se dio en Urquiza al 1200, donde los uniformados se toparon con un verdadero "depósito" narco: 654 pastillas de éxtasis, 138 gramos de cristal, 20 gramos de cocaína, ketamina líquida, marihuana, fertilizantes para cultivo indoor y más de 230 mil pesos. Allí fue detenida S. A. T. (39).
En Zeballos al 3100, si bien no hubo arrestos, se secuestró dinero por más de 330 mil pesos y varios dispositivos electrónicos, además de pequeñas dosis de cristal.
En Coussirat al 2800, la vivienda estaba vacía, pero los efectivos hallaron 26 pastillas, diferentes drogas sintéticas en bolsas ziploc, marihuana, documentos y pasaporte de un hombre que ahora quedó bajo la lupa.
Finalmente, en España al 2900, se incautaron elementos de interés para la causa.
La causa y los apodos
El expediente está caratulado bajo la causa "NN: SRIO AV Denunciados Dólar, Chula y Seba, s/Infracción Ley 23.737", lo que revela que los principales blancos de la investigación serían conocidos en el ambiente narco por esos apodos.
El fiscal Santiago C. Alberdi, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, solicitó la detención formal de los cuatro implicados, quienes en las próximas horas deberán comparecer en audiencia imputativa.
Un golpe que resuena
La magnitud de lo incautado deja en claro el destino que tenían esas sustancias: las pistas apuntan a que buena parte del material secuestrado estaba destinado a circular en la fiesta electrónica programada para este fin de semana.
El despliegue de la Policía Federal no solo frenó esa operatoria, sino que además expuso el funcionamiento de una red que se movía con códigos propios dentro de la noche rosarina.
