Identificaron a la víctima fatal del choque múltiple en Colastiné Norte

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este viernes por la noche sobre la ruta provincial 1, en el distrito costero santafesino de Colastiné Norte.
Se trata del motociclista que perdió la vida por el accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 4,4. La colisión se produjo la noche del viernes.
El choque, que fue múltiple, sucedió minutos después de las 20, aproximadamente en el kilómetro 4,4 de la importante vía de comunicación que bordea el límite este de la provincia.
Por causas que se investigan, en el lugar impactaron entre sí un auto, una camioneta y una moto.
La víctima fatal fue justamente quien conducía el vehículo de menor porte, un hombre de 42 años que dejó de existir en la escena del hecho.
Se llamaba Diego Daniel Bravo y se domiciliaba en San José del Rincón.
Una doctora que justo pasaba por el lugar intentó salvar la vida del motociclista, que había quedado tendido sobre el pavimento junto a su Guerrero Trip. Instantes más tarde arribó al lugar un equipo de emergencias del servicio provincial de salud 107, que terminó constatando el fallecimiento.
Una de las versiones que circularon en primer momento señala que un Renault Logan gris se dirigía hacia el sur por la ruta cuando entró en colisión con la moto, que a su vez terminó impactando con una camioneta Toyota Hilux que también circulaba por allí.
Las primeras actuaciones fueron realizadas por uniformados de la Subcomisaría 20.
Luego, tomó la posta personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que examinó el sitio del choque múltiple en busca de elementos que ayuden a determinar qué ocurrió y si alguno de los conductores infringió una norma.
La causa, por el momento, se caratula como homicidio culposo en accidente de tránsito y los investigadores identificaron a los conductores del auto y la camioneta, un hombre de 52 años y otro de 50.
