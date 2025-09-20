#HOY:

Accidente en Ruta Provincial N°1: murió un motociclista

El siniestro involucró una moto, un auto y una camioneta en callejón Laborie, dejando un saldo trágico para el conductor de la moto.

El siniestro involucró a una motocicleta, un automóvil y una camioneta. Gentileza.
 2:21
Por: 

Un trágico accidente de tránsito se produjo el viernes a las 20:25 en callejón Laborie (N° 7215), entre la Ruta Provincial N°1 y Los Alerces, y tuvo como víctima a un motociclista que perdió la vida en el lugar.

Según los primeros informes, el siniestro involucró a una motocicleta, un automóvil y una camioneta. Testigos del hecho indicaron que el conductor de la moto quedó gravemente lesionado e inmóvil en el lugar.

El accidente fue alertado mediante geolocalización, y el personal policial solicitó de inmediato la intervención del servicio de emergencias 107. Las unidades sanitarias llegaron rápidamente y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque la médica interviniente constató el fallecimiento del hombre en el lugar.

La zona permaneció vallada durante varias horas mientras peritos y especialistas realizaban las investigaciones y pericias de tránsito, con el objetivo de determinar la mecánica del siniestro y la participación de los vehículos involucrados.

