Choque múltiple en el puente Chaco-Corrientes: heridos, vuelcos y tránsito interrumpido

El puente General Manuel Belgrano, que une Chaco con Corrientes, se convirtió esta tarde en escenario de un choque múltiple de gran magnitud. El siniestro obligó a cortar totalmente el tránsito y mantiene colapsada la zona.
Un accidente en cadena sobre el puente General Manuel Belgrano provocó un corte total de tránsito. El siniestro involucra al menos 14 vehículos, entre autos, camiones y combis. Hay varios heridos, uno de gravedad. Se estima que la circulación recién se normalizará en las próximas horas.
Según los primeros informes, al menos 14 vehículos están involucrados en el accidente, entre autos, camiones y una combi de pasajeros. El impacto provocó la rotura de barandas y la pérdida de combustible, lo que obligó a cortar también el paso peatonal.
El accidente ocurrió cerca de las 16:20, a la altura del kilómetro 2,2, en la zona del barrio de los Pescadores. Testigos afirman que un camión se habría quedado sin frenos y desató la colisión en cadena. Un video difundido en redes sociales muestra cómo el rodado pesado impacta contra una combi, desencadenando el caos.
La circulación quedó interrumpida en ambos sentidos. Quienes quedaron varados grabaron y compartieron imágenes del choque, donde se observa a los vehículos apilados sobre la calzada.
En uno de los registros, un conductor relató: “El camión venía sin frenos, chocó de lleno y arrastró a todos”. El relato coincide con la hipótesis que manejan las autoridades, aunque aún no se confirmaron oficialmente las causas.
Dos vehículos estuvieron a punto de caer al río, ya que uno de los impactos derribó parte de la baranda de contención. El siniestro generó alarma en cientos de automovilistas que esperaban cruzar entre ambas provincias.
Hasta el momento, se reportaron tres personas heridas, una de ellas de gravedad, que fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes. El resto recibió atención en el lugar por parte de los servicios de emergencia.
En la zona trabajan fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, personal de bomberos y equipos médicos. También se desplegaron grúas para remover los vehículos y evaluar la estructura del puente.
El tránsito permanecerá interrumpido por al menos cuatro horas, informaron fuentes oficiales. Se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas, aunque las demoras en el acceso a ambas ciudades ya son significativas.
El accidente se produjo en una de las conexiones más importantes del NEA, por donde circulan miles de vehículos diarios. La magnitud del siniestro y la cantidad de autos involucrados generaron conmoción en Corrientes y Chaco.
Por el momento, se desconocen las causas exactas del choque. Sin embargo, las primeras versiones apuntan a una falla mecánica en uno de los camiones. La investigación determinará las responsabilidades.
El puente General Belgrano permanecerá bajo monitoreo mientras continúan las tareas de remoción y reparación. Las autoridades pidieron paciencia a los automovilistas y remarcaron la importancia de circular con precaución cuando la vía vuelva a habilitarse.
