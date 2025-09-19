Grave siniestro vial

Choque múltiple en el puente Chaco-Corrientes: heridos, vuelcos y tránsito interrumpido

Un accidente en cadena sobre el puente General Manuel Belgrano provocó un corte total de tránsito. El siniestro involucra al menos 14 vehículos, entre autos, camiones y combis. Hay varios heridos, uno de gravedad. Se estima que la circulación recién se normalizará en las próximas horas.