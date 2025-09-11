#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Una mañana de caos en Nelson

Un camión volcado, animales muertos y carneada en la banquina

La ruta 11 fue escenario de un episodio que mezcló tragedia y oportunismo a la vista de todos.

Decenas de curiosos y pobladores rodean la escena, algunos trasladando animales en vehículos propios.
 16:05
Por: 

La madrugada del jueves dejó una postal insólita y peligrosa en el kilómetro 505 de la Ruta Nacional 11, a la altura de Nelson. Allí, un camión jaula cargado con 96 animales perdió el control en una curva y terminó volcado sobre la banquina.

Accidente

El chofer salió casi ileso, con golpes y raspones. No corrieron la misma suerte las reses: la mayoría murió en el acto o asfixiada dentro de la estructura metálica. Apenas 22 pudieron ser rescatadas con vida.

Vecinos rescatan vacunos vivos mientras otros animales yacen muertos en la banquina.Vecinos rescatan vacunos vivos mientras otros animales yacen muertos en la banquina.

Con el correr de las horas, la tragedia ganadera mutó en otro espectáculo: decenas de vecinos de la zona —llegados en motos, autos y camionetas desde Nelson, Candioti, Laguna Paiva y hasta de parajes rurales— se lanzaron sobre el cargamento. Algunos sacaron animales vivos y los cargaron como pudieron; otros directamente faenaron a los muertos allí mismo, al costado del asfalto.

La escena, rayana en lo dantesco, se prolongó hasta pasado el mediodía. Entre reses desparramadas, gritos, cuchillos improvisados y vehículos estacionados de cualquier manera, el cuadro se tornó de alto riesgo.

Una grúa llegó al mediodía para remover el acoplado y despejar la calzada.Una grúa llegó al mediodía para remover el acoplado y despejar la calzada.

Riesgoso

Lo llamativo fue que, en ningún momento, el tránsito sobre la Ruta 11 se interrumpió. Los autos y camiones pasaban a metros de los curiosos y oportunistas que se disputaban carne entre chapas retorcidas.

Una grúa llegó cerca de las 13 para mover el acoplado y liberar definitivamente la calzada, poniendo fin a una mañana marcada por la muerte animal, el caos y la imprudencia humana.

#TEMAS:
Edición Impresa
Choques en Santa Fe
Ruta Nacional 11
Laguna Paiva

