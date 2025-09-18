Falleció la mujer involucrada en un grave accidente

Mirá tambiénViolento choque entre una moto y un automóvil; un herido de gravedad
La mañana de este jueves quedó marcada por la confirmación de una tragedia. Rocío Medina, de 28 años y vecina de Recreo, murió en el hospital Cullen luego de luchar por su vida durante dos días, tras haber sido víctima de un fuerte accidente vial en la capital santafesina.
El episodio se había registrado el martes en la esquina de Gorriti y Bernardo de Irigoyen, cuando una moto en la que viajaban dos jóvenes colisionó contra un automóvil. La violencia del impacto fue tal que ambos ocupantes del rodado menor salieron despedidos y terminaron golpeando de lleno contra el asfalto.
Los equipos de emergencia que llegaron al lugar constataron de inmediato la gravedad de la situación y trasladaron a los heridos al Cullen. Allí, Medina ingresó con un cuadro crítico, mientras que su acompañante quedó internado con lesiones de consideración, aunque sin riesgo de vida.
El conductor del auto, en tanto, sufrió solo golpes leves y fue asistido en el mismo hospital.
El fallecimiento de Rocío generó conmoción en la comunidad de Recreo, donde era conocida y querida. En paralelo, la justicia investiga las circunstancias del siniestro y busca establecer las responsabilidades de los involucrados.
