Violento choque entre una moto y un automóvil; un herido de gravedad

La intersección de Gorriti y Bernardo de Irigoyen se transformó en escenario de un accidente impactante durante la mañana de este martes. Allí, un automóvil y una motocicleta protagonizaron una violenta colisión que dejó un saldo de tres personas heridas, una de ellas en estado desesperante.
Personal de salud y ambulancias trasladando a los heridos al hospital Iturraspe.
Según las primeras informaciones, en la moto se trasladaban dos jóvenes, mientras que en el coche iba al menos un acompañante. Tras el brutal impacto, los ocupantes del rodado menor salieron despedidos varios metros, golpeando contra el pavimento.
En cuestión de minutos, varias ambulancias arribaron a la escena y trasladaron a los lesionados al hospital Iturraspe. Entre ellos, un motociclista fue ingresado en estado crítico: fuentes médicas confirmaron que presentaba pérdida de masa encefálica, un cuadro de suma gravedad que mantiene en vilo a familiares y amigos.
El acompañante que viajaba en el automóvil también sufrió lesiones de consideración, aunque se encuentra fuera de peligro.
Policías de distintas áreas se desplegaron en la zona para ordenar el tránsito y realizar los peritajes correspondientes, mientras vecinos del lugar observaban conmocionados la escena.
