Apuñalaron a un joven en barrio Ciudadela

Tiene 26 años y llegó al Hospital Cullen por sus propios medios. La víctima no habría aportado mayores detalles sobre lo ocurrido.

El herido ingresó exaltado al Hospital Cullen. Foto: Archivo
 12:55
Por: 

En horas de la madrugada de este sábado, un joven entró raudamente a la Guardia del Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

Ensangrentado y muy exaltado, pedía auxilio porque había sido apuñalado, aparentemente en barrio Ciudadela.

No dio demasiadas precisiones sobre lo que había ocurrido, al ser consultado por la policía. Según trascendió sólo se limitó a decir que había sido atacado en la cuadra de calle Milenio de Polonia al 3600.

En la axila

El muchacho, de 26 años, fue examinado en el shockroom, donde se le diagnosticó herida cortante en la axila izquierda.

Luego de las suturas, el paciente fue alojado en la Sala 6.

El caso está siento investigado por pesonal de la Comisaría 3a.

