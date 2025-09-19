Cayó el abusador del ascensor en un edificio céntrico

Un estremecedor caso de abuso sexual simple en pleno centro-sur de la capital santafesina motivó la rápida intervención policial y judicial, que terminó con la detención de un hombre de 35 años.
Un estremecedor caso de abuso sexual simple en pleno centro-sur de la capital santafesina motivó la rápida intervención policial y judicial, que terminó con la detención de un hombre de 35 años.
Según informó Brenda Fernández, jefa del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar, el hecho ocurrió el martes al mediodía cuando una joven ingresaba a un edificio de oficinas. Allí, un sujeto que ya merodeaba el hall del inmueble se coló detrás de ella para entrar al ascensor. Apenas se cerraron las puertas, el agresor la tomó por sorpresa: le tapó la boca y con la otra mano abusó de ella al tocar sus partes íntimas.
La víctima, en un desesperado forcejeo, logró zafarse, aunque cayó al suelo y sufrió lesiones. El atacante huyó de inmediato. La denuncia activó un rápido accionar: personal de la Policía de Acción Táctica y de la Motorizada recabó datos, dio aviso a la fiscal de turno, la Dra. Alejandra Escobar Cecho, y en pocas horas los investigadores pudieron individualizar al sospechoso.
Las cámaras de seguridad del edificio fueron determinantes: registraron la secuencia completa del ingreso y la salida del hombre, que no tenía relación con el inmueble. Tampoco presentaba antecedentes. Según explicó Fernández, el acusado ingresó aprovechando el retorno de una cadete que le abrió paso, al estar bien vestido y no despertar sospechas.
Con la identificación lograda, se realizaron operativos en las inmediaciones de su vivienda y en su lugar de trabajo —una empresa de limpieza— donde finalmente fue detenido sin oponer resistencia.
Los vecinos del edificio, testigos y primeros en auxiliar a la víctima, prestaron declaración. Mientras tanto, la investigación continúa para establecer si el agresor intentó realizar hechos similares en otros lugares.
