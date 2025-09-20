Murió uno de los heridos del choque múltiple en el puente entre Chaco y Corrientes

Un trágico desenlace tuvo el choque múltiple ocurrido este viernes por la tarde en el puente General Manuel Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes. Uno de los heridos, un motociclista de 57 años, falleció en el Hospital Escuela de Corrientes.
La víctima fue identificada como Juan Carlos Pérez, quien se dirigía a su trabajo en Resistencia cuando fue embestido por el camión que habría perdido el control de sus frenos. Tras el impacto, quedó debajo de otro vehículo y sufrió lesiones fatales.
El choque múltiple en el puente General Belgrano obligó a cortar el tránsito.
La mecánica del siniestro
De acuerdo al relato del chofer del camión, Nahuel Ruiz, de 26 años, el vehículo se quedó sin frenos y embistió a varios autos que circulaban en ambas direcciones. La violencia del impacto provocó un choque en cadena que involucró a más de diez rodados, entre ellos motocicletas.
Dos autos estuvieron a punto de caer desde el viaducto hacia el río Paraná, mientras que otros motociclistas lograron salvarse de milagro al esquivar los vehículos descontrolados.
Los heridos y la investigación
Además de Pérez, también resultaron lesionados María Rodríguez Paz (43), con escoriaciones, y Roberto Rescalde (43), con una lesión cervical. Ambos permanecen internados en el Hospital Escuela de Corrientes.
Al menos 14 vehículos resultaron involucrados en el siniestro vial.
La causa quedó a cargo del fiscal de turno, Francisco de Obaldía Eyseric, quien ordenó las pericias técnicas sobre el camión y los demás vehículos involucrados. El tránsito sobre el puente continúa interrumpido, mientras Vialidad Nacional confirmó que el corte se extenderá por varias horas más.
El siniestro mantiene incomunicadas a ambas capitales, Resistencia y Corrientes, en uno de los pasos más transitados de la región.
