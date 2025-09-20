#HOY:

Murió uno de los heridos del choque múltiple en el puente entre Chaco y Corrientes

Juan Carlos Pérez, de 57 años, falleció tras ser embestido en el choque múltiple del puente General Belgrano. El tránsito sigue cortado mientras avanzan las pericias.

El motociclista Juan Carlos Pérez, de 57 años, murió tras el choque múltiple en el puente General Belgrano.
 11:22
Por: 

Un trágico desenlace tuvo el choque múltiple ocurrido este viernes por la tarde en el puente General Manuel Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes. Uno de los heridos, un motociclista de 57 años, falleció en el Hospital Escuela de Corrientes.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Pérez, quien se dirigía a su trabajo en Resistencia cuando fue embestido por el camión que habría perdido el control de sus frenos. Tras el impacto, quedó debajo de otro vehículo y sufrió lesiones fatales.

choque camion |El choque múltiple en el puente General Belgrano obligó a cortar el tránsito.

La mecánica del siniestro

De acuerdo al relato del chofer del camión, Nahuel Ruiz, de 26 años, el vehículo se quedó sin frenos y embistió a varios autos que circulaban en ambas direcciones. La violencia del impacto provocó un choque en cadena que involucró a más de diez rodados, entre ellos motocicletas.

Dos autos estuvieron a punto de caer desde el viaducto hacia el río Paraná, mientras que otros motociclistas lograron salvarse de milagro al esquivar los vehículos descontrolados.

Los heridos y la investigación

Además de Pérez, también resultaron lesionados María Rodríguez Paz (43), con escoriaciones, y Roberto Rescalde (43), con una lesión cervical. Ambos permanecen internados en el Hospital Escuela de Corrientes.

choque camion |Al menos 14 vehículos resultaron involucrados en el siniestro vial.

La causa quedó a cargo del fiscal de turno, Francisco de Obaldía Eyseric, quien ordenó las pericias técnicas sobre el camión y los demás vehículos involucrados. El tránsito sobre el puente continúa interrumpido, mientras Vialidad Nacional confirmó que el corte se extenderá por varias horas más.

El siniestro mantiene incomunicadas a ambas capitales, Resistencia y Corrientes, en uno de los pasos más transitados de la región.

