"Estoy re jugado, te voy a matar", la amenaza de un hombre que quedó preso por violentar a su pareja

Un hombre de 30 años quedó en prisión preventiva por haber amenazado a su pareja en su domicilio de la ciudad de Santa Fe.
Cuenta con una condena por violencia de género contra la misma víctima. Esta vez, utilizó una cuchilla y un clavo para atemorizarla. También lesionó a un policía durante la aprehensión.
Se trata de Luis Claudio Gabriel Britos, quien volvió a recorrer los pasillos de Tribunales por una causa de violencia de género. En diciembre del año pasado fue condenado por hurto, incumplimiento de mandato judicial, lesiones y amenazas.
Esta vez el juez Pablo Spekuljak dispuso su prisión preventiva, luego de que el fiscal Arturo Haidar le atribuyera la autoría de “amenazas calificadas por el uso de arma”, “amenazas simples”, “daños” y “resistencia a la autoridad”.
La audiencia de medidas cautelares se realizó el martes 16 de septiembre, y contó con la presencia de la defensora pública Sonia Bustos, quien solicitó la libertad bajo medidas alternativas.
Según la atribución delictiva, el viernes 5 de septiembre Britos regresó en horas de la madrugada al domicilio en el que convivía con su pareja, sobre calle Pedro Ferré al 3500.
“Encontrándose alterado, bajo efecto de estupefacientes”, amenazó a la mujer utilizando para amedrentarla una cuchilla y un clavo, diciéndole que la iba a matar y “que si algo pasaba era por su culpa”.
El hecho ocurrió “en un contexto de violencia de género, en una clara situación de subordinación de la víctima hacia el imputado, basado en una relación desigual de poder, caracterizada por el empleo de violencia física y psicológica hacia la misma”, señaló Haidar.
El fiscal indicó que unos días después, el 8 de septiembre al mediodía, Britos comenzó a insultar a su pareja mientras le decía que la iba a matar, todo en presencia de sus cuatro hijos.
Luego, salió de la casa hacia un pasillo exterior, llevándose el celular de la mujer. Cuando ella le pidió que se lo devolviera, se lo arrojó, provocando que el dispositivo se estrellara contra el piso y se rompiera. Aún así, la víctima logró comunicarse con la Central de Emergencias 911. Al percatarse, Britos le habría dicho: “Ya estoy re jugado, te voy a matar".
Cuando la policía arribó al lugar, Britos resistió la aprehensión, propinándole golpes y empujones a un suboficial, ocasionándole excoriaciones en codo izquierdo y rodilla izquierda.
Fue imputado y permanecerá tras las rejas mientras el proceso judicial avanza.
