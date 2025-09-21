#HOY:

Aprehendido por golpear y amenazar con un arma de fuego a su ex pareja

Un hombre de 43 años fue detenido tras ser denunciado por violencia de género en barrio Yapeyú.

El implicado fue trasladado a sede policial
 15:16
Por: 

Un nuevo episodio de violencia de género obligó a intervenir de urgencia al Comando Radioeléctrico. Todo comenzó en la madrugada de este domingo cuando un llamado al 911 alertó sobre un hecho ocurrido en la intersección de 12 de Octubre y Misiones, en barrio Yapeyú.

Al llegar, los efectivos dialogaron con una mujer de 48 años que relató el calvario vivido: aseguró que había sido golpeada por su ex pareja y que, incluso, en la jornada anterior, el mismo sujeto la había agredido con un arma de fuego.

Con esos datos, los uniformados se dirigieron al domicilio del sospechoso. Allí, con autorización de la madre del implicado, irrumpieron en la vivienda y procedieron a la aprehensión de un hombre de 43 años.

Durante la requisa hallaron un revólver calibre .22 largo con cachas plásticas negras, cargado con siete cartuchos intactos. El material fue secuestrado como prueba y trasladado junto al detenido a la comisaría 8va., donde se dio intervención a la justicia competente.

La investigación seguirá su curso para determinar la responsabilidad penal del acusado, en un caso que expone, una vez más, la peligrosa combinación entre la violencia machista y la tenencia ilegal de armas.

