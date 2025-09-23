Tentativa de femicidio

Condenado por intentar asfixiar a una mujer en un puente de la autopista Santa Fe-Rosario

Ricardo Andrés Fernández, de 33 años, aceptó pasar una década en prisión tras firmar un juicio abreviado. Conocía a la víctima solo “de vista”, y la interceptó violentamente en mayo de 2023.