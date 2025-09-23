#HOY:

Condenado por intentar asfixiar a una mujer en un puente de la autopista Santa Fe-Rosario

Ricardo Andrés Fernández, de 33 años, aceptó pasar una década en prisión tras firmar un juicio abreviado. Conocía a la víctima solo “de vista”, y la interceptó violentamente en mayo de 2023.

Un hombre de 33 años fue condenado a 10 años de prisión por haber cometido una tentativa de femicidio en un puente de la autopista Santa Fe-Rosario, en jurisdicción de Coronda (departamento San Jerónimo).

Se trata de Ricardo Andrés Fernández, quien firmó un juicio abreviado y fue condenado por el juez Pablo Busaniche durante una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Marcelo Nessier estuvo a cargo de la investigación y es quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia en la que se resolvió la condena. En tal sentido, valoró que “la víctima fue informada sobre lo ordenado y manifestó su conformidad”.

busaniche pablo juez causa trigatti. Crédito: Flavio RainaLa condena fue dispuesta por el juez Busaniche. Crédito: Flavio Raina

Por otro lado, el funcionario mencionó que “durante la etapa de investigación y a pedido de la defensa, Fernández fue evaluado por la Junta Especial de Salud Mental, cuyo informe determinó que comprende la criminalidad de sus actos”.

De tarde

Nessier indicó que “el miércoles 24 de mayo de 2023, aproximadamente a las 17, el condenado intentó matar a una mujer que practicaba running en el puente que cruza sobre el kilómetro 107 de la autopista Santa Fe-Rosario, a la altura de Coronda”.

“Fernández interceptó a la mujer mientras ella realizaba la actividad deportiva, la hizo caer al suelo, la tomó por la fuerza y comenzó a asfixiarla mientras la insultaba”, relató el fiscal.

Investigó el fiscal Nessier. Créditos: Flavio Raina

“El agresor no logró su cometido porque la víctima pudo defenderse del ataque”, afirmó.

La condena

Desde la fiscalía se refirieron al contexto del ilícito, y puntualizaron que “la mujer atacada y Fernández se conocían ‘de vista’ pero no habían interactuado nunca antes del ilícito”.

Fernández reconoció su responsabilidad penal como autor de una “tentativa de homicidio calificado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género (femicidio)”.

Junto a su abogada defensora, el condenado aceptó la atribución delictiva, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

