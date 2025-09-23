Casilda: tras 15 años realizan obras de limpieza en el canal que atraviesa a la ciudad de punta a punta
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que en pocas semanas se intervendrán 7.000 metros del Canal Candelaria, en la zona urbana y periurbana, para mejorar el escurrimiento y prevenir inundaciones en la ciudad.
La obra cuenta con una inversión provincial de 183.164.800 pesos y un plazo de ejecución de tres meses.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó: “Las obras hídricas son una política de prevención y de cuidado de la gente. Con esta limpieza del canal Candelaria damos una respuesta concreta a un reclamo de años en Casilda. El objetivo es mejorar el escurrimiento, reducir los riesgos de anegamientos y también prevenir problemas sanitarios. Queremos que los vecinos vivan más seguros y que la ciudad esté mejor preparada frente a las lluvias”.
“Los trabajos abarcan 7 kilómetros del canal: 4.000 metros en la zona urbana, con retiro de material, y otros 3.000 metros en el sector periurbano. Se trata de una intervención necesaria porque el canal atraviesa áreas residenciales e industriales, y requiere un mantenimiento adecuado para cumplir con su función de drenaje”, explicó Enrico.
“Para estos trabajos, que se harán tras más de 15 años, tienen el objetivo de prevenir inundaciones y reducir riesgos sanitarios, se utilizarán equipos especializados y se trasladará el material excavado de manera controlada, respetando la proximidad de las viviendas. Pero básicamente es ir a fondo con la limpieza para que funcione el drenaje, hay residuos y ramas de todo tipo que hace año obstaculizan el trayecto del canal, en algunos puntos hay mini-basurales. Las máquinas también ayudarán a intervenir en la base para darle mayor salida al agua”, concluyó.
Finalmente, el intendente de Casilda, Guillermo Franchella, valoró el acompañamiento provincial: “Este convenio significa mucho para nuestra ciudad. Sabemos lo que implica el canal Candelaria cuando no se mantiene: anegamientos, complicaciones en los barrios y riesgos sanitarios. Hoy empezamos a cambiar esa realidad. Agradecemos al gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro Enrico y al secretario Mijich por escuchar a los casildenses y priorizar esta obra tan necesaria”.
Limpieza y reacondicionamiento
Durante las tareas, se preservarán la mayor cantidad posible de árboles y especies autóctonas, y, de ser necesario, se implementarán acciones de reforestación para mantener el equilibrio ambiental en la zona. Estas obras buscan no solo mejorar el escurrimiento de las aguas, sino también reforzar la calidad de vida de quienes viven cerca del arroyo.
La intervención contempla la limpieza de 7.000 metros del canal Candelaria en su paso por la zona urbana y periurbana de Casilda, optimizando el drenaje de los excedentes pluviales y mejorando la seguridad hídrica de la ciudad.
