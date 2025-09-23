En el sur provincial

Casilda: tras 15 años realizan obras de limpieza en el canal que atraviesa a la ciudad de punta a punta

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que en pocas semanas se intervendrán 7.000 metros del Canal Candelaria, en la zona urbana y periurbana, para mejorar el escurrimiento y prevenir inundaciones en la ciudad.