Programa Mil Aulas: Esperanza licitaron la construcción de un nuevo salón en la Escuela Técnica N° 2027
El acto de apertura de sobres se realizó este lunes, encabezado por el intendente Müller, la diputada provincial Jimena Senn y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mara Rivolta. Durante el evento, el intendente destacó el avance del programa en el municipio.
La obra tiene un presupuesto oficial de $ 22.000.000 y en la oportunidad se presentaron dos oferentes: Leonardi Gaspar y Ojeda Juan Pablo.
El municipio de Esperanza continúa ampliando su infraestructura educativa. A través del programa provincial “Mil Aulas”, se llevó a cabo la licitación para la construcción de una nueva aula en la Escuela de Educación Técnica Particular Incorporada N° 2027 “José Manuel Estrada”. Esta obra, la número 13 que se concreta en la ciudad desde el inicio de la gestión del intendente Rodrigo Müller, se suma a los esfuerzos por mejorar las condiciones de aprendizaje en la localidad.
Trabajo conjunto para la educación
El acto de apertura de sobres se realizó este lunes, encabezado por el intendente Müller, la diputada provincial Jimena Senn y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mara Rivolta. Durante el evento, el intendente destacó el avance del programa en el municipio.
La obra tiene un presupuesto oficial de $ 22.000.000 y en la oportunidad se presentaron dos oferentes: Leonardi Gaspar y Ojeda Juan Pablo.
“Estamos muy contentos de avanzar en una nueva aula para la ciudad. Desde el inicio de nuestra gestión ya hemos concretado seis, estamos por inaugurar una más en la Escuela N° 316 ‘Guillermo Lehmann’ y avanzamos en seis más, entre las que se encuentra la que licitamos hoy”, afirmó Müller.
El intendente subrayó la colaboración con el gobierno provincial y el trabajo del personal municipal. "Todas estas aulas son gracias a las gestiones que realizamos con la diputada Jimena Senn, el trabajo del personal municipal y, obviamente, al gobierno provincial que, a través del Ministerio de Educación, aporta los fondos", agregó, valorando la eficiencia del equipo local para ejecutar los proyectos y rendir los fondos.
Inclusión de escuelas privadas e incorporadas
La diputada Jimena Senn enfatizó que el programa “Mil Aulas” es una muestra del compromiso del gobierno provincial con la educación. Senn destacó una reciente modificación que permitió incluir a establecimientos particulares e incorporados en el programa, como es el caso de la Escuela Estrada.
"La educación es una prioridad y se nota en cada aula que se concreta", mencionó la diputada, quien también felicitó a la gestión municipal por otros proyectos en marcha, como la construcción de un gimnasio y la reparación de la Escuela Normal.
La obra tiene un presupuesto oficial de $ 22.000.000 y en la oportunidad se presentaron dos oferentes: Leonardi Gaspar y Ojeda Juan Pablo.
La obra, que se construirá en la planta alta del edificio escolar, tiene un presupuesto oficial de $22.000.000. En la licitación se presentaron dos oferentes: Leonardi Gaspar y Ojeda Juan Pablo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.