Anuncio del senador Borla

Inversión histórica en San Justo: renovarán la red eléctrica en el sector este

El senador, que preside el bloque Unidos en el Senado, calificó esta iniciativa como una inversión "histórica en materia energética" para la ciudad y recordó que un proyecto similar se llevó a cabo en el barrio San José Obrero durante la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz.