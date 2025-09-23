Inversión histórica en San Justo: renovarán la red eléctrica en el sector este

El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, destacó una inversión de más de $1500 millones que realizará el Gobierno de Santa Fe, a través de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), para renovar la red eléctrica del sector este de la ciudad. El proyecto, que incluye el recambio de las líneas de tendido a un sistema de cableado pre-ensamblado, beneficiará a los barrios El Tigre, Mosser, Levequi y Reyes.
Más eficiencia y menos riesgos
Borla explicó que el recambio de las líneas, que en algunos casos tienen casi 50 años de antigüedad, traerá dos beneficios principales para los vecinos:
Reducción del consumo: El nuevo tendido, al ser más eficiente, permitirá a los hogares reducir su consumo de energía.
Mayor seguridad: El sistema pre-ensamblado es mucho más resistente a los eventos climáticos. El senador citó a trabajadores de la EPE, quienes le manifestaron que el viento es la mayor preocupación durante las tormentas, ya que los cables tradicionales son más vulnerables. Con el nuevo sistema, este riesgo se reduce considerablemente, ya que los cables están protegidos y van "por dentro".
El senador, que preside el bloque Unidos en el Senado, calificó esta iniciativa como una inversión "histórica en materia energética" para la ciudad y recordó que un proyecto similar se llevó a cabo en el barrio San José Obrero durante la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz.
Energía renovada para la Escuela Normal
Además de la inversión en el sector este, Borla se refirió a la instalación de un nuevo transformador en la Escuela Normal de San Justo, ubicado en la esquina de Neme y Avenida Iriondo. La obra permitirá alimentar los equipos de aire acondicionado que se están instalando en todas las aulas.
"Después de más de 40 años, a partir de este verano y el próximo invierno, todos los alumnos, los docentes y los no docentes van a tener aire acondicionado en la escuela", aseguró el senador. Este avance es clave para adecuar la infraestructura energética del edificio y garantizar un mejor confort para toda la comunidad educativa.
