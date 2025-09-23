Reconquista: Municipio y ASSA coordinan la ampliación de la red de agua

En un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida de los reconquistenses, Aguas Santafesinas (ASSA), el municipio local y el Concejo Deliberante se reunieron para coordinar la extensión de la red de agua potable a nuevos barrios de la ciudad. El encuentro, liderado por el intendente Enrique Vallejos, busca lograr la cobertura total del servicio en el corto y mediano plazo.
Por parte de ASSA, estuvieron presentes el director Darío Boscarol y el gerente de la Zona Norte, Claudio Tascón. Acompañaron al intendente el secretario de Obras Públicas, Carlos Castellani, y su equipo técnico.
El Concejo Deliberante estuvo representado por su presidenta, Freda Buseghin, junto a los concejales Walter Kreni, Katia Passarino, Javier Machado, Hugo Firman, Constanza Arzamendia, Haydée Vargas, Luisina Pietropaolo, Guillermo Romero Mansur y Adolfo Magio. También participó el diputado provincial Dionisio Scarpin.
Mesa de trabajo para una estrategia integral
Durante la reunión, se acordó la creación de una mesa de trabajo que incluirá a todas las partes para planificar de forma conjunta la incorporación de los barrios restantes. El objetivo es establecer un plan de acción unificado, similar al que se ha implementado con éxito en otras zonas de la ciudad, para definir un cronograma claro y consensuado.
Esta colaboración interinstitucional es clave para optimizar los recursos y acelerar el proceso de ampliación. Según ASSA, en lo que va del año ya se han invertido más de $500 millones en obras para sumar nuevos sectores a la red, lo que demuestra el avance sostenido de los trabajos.
Inversión histórica y modernización de la infraestructura
Además de la extensión de la red, la empresa de servicios sanitarios incluyó a Reconquista en el plan de obras de renovación de redes de agua potable y cloacas a nivel provincial.
En este marco, se estima una inversión superior a los $3000 millones a lo largo de 30 meses, como parte del ambicioso plan anunciado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
Estos fondos no solo permitirán ampliar la cobertura, sino también modernizar la infraestructura existente, que en muchos puntos de la ciudad necesita ser renovada para garantizar un servicio más eficiente y confiable para todos los vecinos.
