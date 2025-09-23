Para llegar al 100% del servicio

Reconquista: Municipio y ASSA coordinan la ampliación de la red de agua

Durante la reunión, se acordó la creación de una mesa de trabajo que incluirá a todas las partes para planificar de forma conjunta la incorporación de los barrios restantes. El objetivo es establecer un plan de acción unificado, similar al que se ha implementado con éxito en otras zonas de la ciudad, para definir un cronograma claro y consensuado.