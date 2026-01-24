Prisión preventiva para el conductor que mató a un bombero durante un incendio
El imputado quedó detenido por decisión judicial tras el hecho ocurrido en El Palomar, mientras la causa avanza con una apelación presentada por su defensa y peritajes en curso sobre la mecánica del siniestro.
La defensa apeló la medida y se espera que la cámara se pronuncie al respecto.
La Justicia resolvió dictar la prisión preventiva para el hombre acusado de atropellar y causar la muerte del bombero Matías Di Paolo durante un operativo contra un incendio en la localidad bonaerense de El Palomar. La medida alcanza a César Alejandro Cervantes, quien se encuentra imputado por homicidio y lesiones graves, aunque su defensa ya presentó una apelación contra la resolución.
La decisión fue adoptada por el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de Morón. En el fallo, los magistrados señalaron que en la causa existen “indicios vehementes y elementos de convicción suficientes” para sostener que el acusado actuó como autor del delito, bajo la figura de homicidio y lesiones graves reiteradas en concurso ideal y con dolo eventual.
El hechoduranteun operativo
El episodio ocurrió el 15 de diciembre, cerca de las 21:00, en el cruce de la avenida Márquez y la ruta provincial 201, una zona de alto tránsito ubicada en el límite entre los partidos de Morón y Tres de Febrero. En ese lugar, una dotación de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero trabajaba para controlar un incendio de basural a la vera del camino.
Di Paolo combatía un incendio en la localidad bonaerense de El Paloma cuando fue atropellado.
Según la reconstrucción del caso, mientras los bomberos combatían el fuego en un sector con escasa iluminación,un automóvil Volkswagen Vento embistió al grupo. Como consecuencia del impacto, Matías Di Paolo murió en el lugar y otros tres integrantes de la dotación resultaron con heridas de gravedad.
Conduccióntemeraria
De acuerdo con el expediente judicial, Cervantes conducía el vehículo de manera imprudente y a una velocidad superior a la permitida de 60 kilómetros por hora. El escrito detalla que realizaba maniobras en zigzag e intentos de sobrepaso por ambos lados, hasta que finalmente impactó contra los bomberos que se encontraban trabajando en la zona.
Dictaminaron la prisión preventiva al acusado de atropellar y matar al bombero
El juez consideró que esas maniobras permiten encuadrar la conducta del imputado dentro del dolo eventual, al haber asumido el riesgo de provocar un resultado fatal.
Heridos conlesiones graves
Entre los heridos se encuentra Micaela Quipildor, pareja de Di Paolo, quien sufrió politraumatismos severos y la amputación de una pierna. Mateo Henri presentó fractura de ambos fémures sin compromiso vascular, mientras que Milagros Xiomara Barrionuevo sufrió una fractura de fémur. Los tres permanecen internados en estado delicado y con pronóstico reservado.
Tras el choque, se desplegó un amplio operativo de asistencia con personal sanitario, fuerzas de seguridad y más dotaciones de bomberos. Los heridos fueron trasladados a los hospitales Bocalandro, Carrillo y Güemes.
Si bien la prisión preventiva ya fue dictada, la defensa de Cervantes apeló la medida y ahora será otro tribunal el que deberá pronunciarse. En paralelo, la investigación continúa con peritajes mecánicos, análisis de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales.
En el lugar del hecho se realizó un test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue negativo. Aun así, la Justicia avanza en la causa para esclarecer completamente las circunstancias del hecho que conmocionó a la comunidad y al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero.