Un conductor perdió el control y atropelló a siete peatones en el centro de Córdoba

El centro de Córdoba vivió una tarde caótica este lunes por un accidente vial de gran impacto. En plena hora pico, un auto se descontroló, se subió a la vereda y atropelló a varios peatones en una de las esquinas más transitadas de la ciudad.
El hecho ocurrió en la intersección de General Paz y 9 de Julio. El auto se subió a la vereda tras chocar a un motociclista. Cuatro personas fueron derivadas al Hospital de Urgencias.
El hecho tuvo lugar en la intersección de las avenidas General Paz y 9 de Julio, un nodo clave del tránsito cordobés. El conductor, que manejaba un Ford Fiesta blanco y prestaba servicio para una aplicación de viajes, primero embistió a un motociclista y luego arremetió contra la vereda.
Las cámaras de seguridad registraron la secuencia. El vehículo atravesó la calle, chocó al motociclista y se montó sobre la vereda, llevándose por delante a siete peatones. Cuatro de ellos —tres mujeres y un hombre, todos adultos— fueron trasladados al Hospital de Urgencias con politraumatismos.
“Los pacientes están siendo evaluados. Aquellos que presentaban mayor gravedad ya fueron derivados al hospital, mientras que al resto se los asiste en el lugar”, señaló el secretario de Salud municipal, Ariel Aleksandroff.
El conductor fue detenido de inmediato y trasladado a la Comisaría Primera. Las causas del accidente aún están siendo investigadas por las autoridades, que no descartan una falla mecánica o una descompensación del chofer.
El incidente generó conmoción en los transeúntes, y rápidamente llegaron al lugar ambulancias, bomberos y personal policial para contener la situación. Varias cuadras fueron cortadas mientras se realizaban los peritajes correspondientes.
