Video: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es Matías Palacios
La Justicia entrerriana investiga si el cadáver corresponde al remisero que trasladó a Pablo Laurta, acusado por el secuestro de su pequeño hijo y el doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba.
Matías Palacios está desaparecido desde el 7 de octubre.
Un cuerpo fue encontrado en la ciudad entrerriana de Concordia y la Justicia investiga si pertenece a Matías Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta, el acusado de asesinar a su ex pareja y su ex suegra y de secuestrar a su hijo de 5 años.
Según trascendió, el cadáver fue hallado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos.
Pablo Laurta, detenido por secuestro y doble femicidio en Córdoba.
La búsqueda de Martín Sebastián Palacios, el remisero de 49 años que está desaparecido y fue quien trasladó a Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y secuestro en Córdoba, continúa este lunes con la idea de saber qué pasó con el chofer desde el pasado 7 de octubre cuando ocurrió la última conexión.
Pedido de paradero
La familia de Palacios radicó la denuncia por falta de paradero el martes 7 de octubre después de que el propio remisero haya informado que se iba a Entre Ríos para efectuar un viaje como chofer privado. Desde aquel día nadie supo más de él y la última persona que lo vio con vida fue Laurta, aunque en principio nada recaía sobre el acusado.
Todo cambió cuando se dio a conocer el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en la provincia de Córdoba y también el secuestro del niño P. De manera inmediata se generó un Alerta Sofía y tanto el menor como Laurta fueron hallados en Gualeguaychú cuando el adulto intentaba llevárselo a Uruguay.
Rastrillajes en la zona
Las autoridades provinciales informaron que este domingo se llevaron a cabo rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo el auto Toyota Corolla, aunque se cree que en un momento ya no lo conducía Palacios, si no que era Laurta.
El momento de la detención de Laurta.
Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este recorrido: Ruta Provincial N° 22, autovía Nacional14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N° 18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.
