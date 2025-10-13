Desaparecido en Entre Ríos

Video: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es Matías Palacios

La Justicia entrerriana investiga si el cadáver corresponde al remisero que trasladó a Pablo Laurta, acusado por el secuestro de su pequeño hijo y el doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba.