#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Se activó el Alerta Sofía

Hallaron en Entre Ríos al niño desaparecido en Córdoba: su padre fue arrestado por el doble crimen

El menor de 5 años fue localizado en buen estado. Su progenitor, acusado del asesinato de la madre y la abuela del niño, está detenido mientras avanzan las pericias en la causa.

Pablo Laurta, expareja de Luna Giardina y principal sospechoso
 17:54
Por: 

La Policía provincial confirmó este domingo por la tarde que fue encontrado Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, quien estaba siendo intensamente buscado tras el hallazgo de un doble femicidio en Córdoba.

Junto al niño, se detuvo a su padre, Pablo Laurta, como presunto autor material de los asesinatos que conmueven a la opinión pública. El menor se halla en buen estado de salud y permanece bajo resguardo judicial mientras continúa el proceso de investigación.

La Justicia activó el Alerta Sofía para dar con el paradero de Pedro, de cinco años. Foto: Ministerio Público Fiscal de Córdoba.Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, quien estaba siendo intensamente buscado Foto: Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Doble femicidio y alerta internacional

La causa comenzó tras el homicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, ocurrido en una vivienda de la zona de San Pedro Toyos y Chimu, en Córdoba, durante la mañana del sábado.

Las autoridades recibieron un llamado al 911 que alertó sobre disparos en el inmueble. Al acudir al lugar, los cuerpos de ambas mujeres fueron hallados sin vida y el niño no estaba en la casa familiar.

Desde entonces, se activó el protocolo de búsqueda, incluyendo la Alerta Sofía, para localizar al menor desaparecido. Inicialmente se presumía que su padre, de nacionalidad uruguaya, podría estar vinculado con los homicidios y que intentaba trasladarse al vecino país con el niño.

Mariel Zamudio (50) y Luna Giardina (24), madre e hija fueron asesinadasMariel Zamudio (50) y Luna Giardina (24), madre e hija fueron asesinadas

La Justicia solicitó colaboraciones nacionales e internacionales. Se emitieron pedidos de captura e intervención de Interpol para el padre, con alerta roja, y notificación amarilla para el niño.

Aparición en Entre Ríos

Según fuentes oficiales, el menor fue hallado en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, en estado de salud bueno, y fue puesto bajo protección. En ese mismo lugar fue detenida la persona identificada como su padre, Pablo Laurta.

Mirá tambiénQuiénes eran las víctimas del doble femicidio de Córdoba

Las autoridades investigan la ruta seguida por el detenido, con indicios de que podría haber cruzado hacia Uruguay, país de origen del sospechoso.

En este contexto, las fuerzas de seguridad trabajan con peritos, analizarán posibles rastros del hecho en el vehículo utilizado, comunicaciones, celulares e imágenes de cámaras de vigilancia en las rutas y zonas limítrofes. También se evalúa si el imputado obró con premeditación o planificación.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Córdoba
Judiciales
Violencia de Género
Uruguay
Entre Ríos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro