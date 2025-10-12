En Villa Rivera Indarte

Quiénes eran las víctimas del doble femicidio de Córdoba

Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas a tiros en su casa de Villa Rivera Indarte. El principal sospechoso es el ex de Luna, quien se fugó con su hijo de 5 años y es intensamente buscado. El caso reaviva el reclamo por medidas efectivas ante la violencia de género.