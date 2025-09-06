Hallaron sin vida a los nenes secuestrados por su papá en Uruguay

El horror golpeó a Uruguay este viernes cuando los cuerpos de un padre y sus hijos fueron encontrados en el arroyo Don Esteban, cerca de la ciudad de Young.
El horror golpeó a Uruguay este viernes cuando los cuerpos de un padre y sus hijos fueron encontrados en el arroyo Don Esteban, cerca de la ciudad de Young.
El hombre de 28 años, identificado como Andrés Morosini, había secuestrado el pasado miércoles a Alfonsina y Francisco, de dos y seis años respectivamente, y desde entonces, eran buscados por la Policía.
El medio uruguayo El País informó que Morosini ingresó a la casa de su expareja cerca de las 10 en la ciudad de Mercedes, y tras amenazarla verbalmente se llevó por la fuerza a los dos niños.
Tras el hecho, la mujer denunció el secuestro a la Policía y usó sus redes sociales para difundir la imagen de los niños y el auto en el que Morosini se había retirado. Según reportaba, los menores estaban descalzos y el padre se los había llevado en un auto rojo de marca BYD.
El presidente de la República Yamandú Orsi suspendió este viernes su agenda de actividades, luego de confirmarse la aparición de los cuerpos de Andrés Morosini y sus hijos.
Este viernes estaba previsto que Orsi asistiera a la 120ª edición de la Expo Rural del Prado, organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), según confirmaron desde el entorno del mandatario.
Minutos antes de que se conociera la novedad del hallazgo, en medio de la tensión por la búsqueda, el Ministerio del Interior informó de la suspensión de dos actos públicos que estaban previstos para este viernes.
El ministro Carlos Negro iba a participar de una actividad por el cuarto aniversario de la Unidad de Cibercrimen, y también de la inauguración de un stand en la Expo Prado. Ambos eventos se suspendieron.
