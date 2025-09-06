En el arroyo Don Esteban

Hallaron sin vida a los nenes secuestrados por su papá en Uruguay

El hombre de 28 años, identificado como Andrés Morosini, había secuestrado el pasado miércoles a Alfonsina y Francisco y, desde entonces, eran buscados por la policía uruguaya. Este viernes, los cuerpos del padre y sus hijos fueron encontrados cerca de la ciudad de Young.