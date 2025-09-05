Media sanción en Diputados

Bozal legal para perros potencialmente peligrosos en Santa Fe

La Cámara Baja avanzó con un proyecto que establece presupuestos mínimos para regular la tenencia, cría, adiestramiento y circulación, en espacios públicos, de canes de razas que puedan dañar a personas. Ya hubo 900 casos que llegaron a hospitales públicos santafesinos en lo que va del año.