Intensa búsqueda en Uruguay: un padre se llevó por la fuerza a sus dos hijos

La policía uruguaya mantiene un operativo activo para dar con el paradero de dos niños que fueron retirados de la casa de su madre en Montevideo por su padre, quien posteriormente desapareció con ellos. El caso fue denunciado en las últimas horas y despertó una inmediata reacción de las autoridades, que trabajan bajo la hipótesis de una retención forzada.
Según la información oficial, el hecho ocurrió durante el jueves en la capital uruguaya. La madre de los menores relató que el hombre ingresó a su vivienda y se llevó a los niños en contra de su voluntad. Luego de presentar la denuncia, se activaron los protocolos de búsqueda de personas a nivel nacional.
La situación generó preocupación social y una amplia cobertura mediática en Uruguay. El caso no solo involucra un conflicto familiar, sino también un posible delito que está siendo investigado por la fiscalía especializada en violencia doméstica y por la Policía Nacional.
El Gobierno solicita la colaboración de la población
El episodio y la denuncia de la madre
De acuerdo con el testimonio de la mujer, el padre de los menores llegó a la vivienda sin previo aviso y, tras un intercambio con ella, procedió a llevarse a los hijos. La madre intentó impedirlo, pero no pudo evitar la partida.
La denuncia fue radicada de inmediato en la seccional policial correspondiente. A partir de ese momento, se comunicó el hecho a la Fiscalía de Flagrancia de 16° Turno, que tomó intervención para coordinar las acciones de búsqueda.
La madre indicó que el hombre no tenía autorización legal para llevarse a los niños y que la convivencia con él había terminado tiempo atrás. Este antecedente refuerza la investigación por parte de la fiscalía y de las unidades policiales especializadas.
El despliegue policial y la investigación en curso
Tras la denuncia, la Policía Nacional emitió una alerta que fue difundida a todas las unidades del país. El objetivo es ubicar al padre y a los niños lo antes posible, ante la posibilidad de que intente trasladarlos fuera de Montevideo o incluso hacia el exterior.
El Ministerio del Interior informó que se activaron los protocolos establecidos para casos de este tipo, que incluyen controles en rutas, terminales de transporte y pasos fronterizos. La colaboración de la ciudadanía también fue solicitada, con la difusión de imágenes de los menores para facilitar su identificación.
Por el momento, la investigación se concentra en los movimientos previos del padre y en el análisis de posibles lugares de refugio. Los equipos policiales trabajan en coordinación con la Fiscalía para tomar declaraciones, revisar cámaras de seguridad y reconstruir la secuencia de los hechos.
La fiscal de Flagrancia a cargo del caso señaló que se trata de una investigación en curso y que no se descarta ninguna línea. Asimismo, destacó que la prioridad es preservar la integridad física y emocional de los niños.
La situación se enmarca en un contexto de creciente atención pública hacia los conflictos familiares que derivan en hechos de violencia o retención indebida de menores. Las autoridades remarcan que, en estos casos, la denuncia inmediata y la rápida activación de los protocolos son determinantes para lograr una resolución favorable.
Mientras continúa la búsqueda, la madre de los niños permanece bajo asistencia psicológica y con apoyo institucional. La policía mantiene en reserva ciertos detalles para no entorpecer la investigación, aunque insiste en que se trata de un caso de máxima prioridad.
