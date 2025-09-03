Fuertes vientos generan estragos en el extremo sur de Brasil: sospechan que haya sido un tornado

Importantes daños se registraron este miércoles por la mañana en una zona rural de Santa Vitória do Palmar, en el extremo sur de Rio Grande do Sul (Brasil), en las proximidades de la BR-471. El fenómeno provocó la caída de árboles y torres de líneas de transmisión eléctrica.
El suceso, de muy corta duración y alta intensidad, ocurrió alrededor de las 10:15 h en la localidad de Canelões, a ambos lados de la BR-471, que conecta Quinta (en Rio Grande) con Chuí. A pesar de tratarse de una región de baja densidad poblacional, principalmente dedicada al cultivo de arroz, ganadería y zonas inundables, se registraron daños por el paso del viento.
Consecuencias
Según el sitio especializado MetSul Meteorologia, los fuertes vientos tumbaron tres torres de transmisión de 525 kV pertenecientes a Eletrosul y otras siete contenidas por CEEE Equatorial.
El fenómeno dejó un rastro claro de destrucción en la vegetación e incluso seccionó troncos de algunos árboles. La intensidad del viento, aunque fugaz, generó daños en estructuras diseñadas para soportar condiciones extremas.
Los lugareños describen al fenómeno como un tornado.
¿Fue un tornado?
Si bien no lo confirmaron con seguridad, el citado portal de noticias meteorológicas no descarta que se haya tratado de un fenómeno con características de tornado.
"Las condiciones meteorológicas eran favorables para la formación de vientos localmente severos: existía una corriente de chorro en niveles bajos, un corredor de viento a aproximadamente 1.500 m de altitud que se origina en Bolivia y llega al sur de Brasil. Este tipo de corriente traslada aire cálido y seco, y está presente en la mayoría de los tornados en esa región", explicaron en Metsul.
Y siguen las fundamentaciones: "Esta configuración contribuye a generar un cizallamiento del viento, un factor clave en la formación de tornados. La mayoría de los tornados en el sur de Brasil se desarrollan bajo la presencia de este tipo de corrientes".
"El avance de aire cálido, junto con esa corriente en niveles bajos, organizó una frente cálida, que provocó lluvia, descargas eléctricas y granizo aislado durante la madrugada y la mañana en diversas áreas de Rio Grande do Sul. Se prevé que este sistema se convierta en una frente fría, la cual avanzará de sur a norte el jueves, con riesgo de fenómenos meteorológicos severos", cierra el informe.
En medio de la tormenta, se produjo un siniestro vial sobre la ruta.
¿Dónde ocurrió?
Santa Vitória do Palmar está ubicada unos 25 kilómetros al norte de la frontera seca entre Brasil y Uruguay, delimitada por la localidad Chuy. También se ubica siete kilómetros al este de un gran lago también fronterizo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.