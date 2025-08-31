El futuro del bloque regional

Con el Mercosur no alcanza pero sin el Mercosur es imposible

Un trabajo elaborado por Fundar propone repensar su diseño para potenciarlo, superando las asimetrías entre los distintos países y alineando los intereses de estos en una estrategia regional de desarrollo. "La mejor respuesta que Argentina puede dar ante los cambios del contexto internacional es con el Mercosur y no en soledad" dice.