El Gobierno simplificó las normas de seguridad para siete productos clave

El Gobierno nacional dispuso una actualización integral del régimen de seguridad de productos de consumo, con el objetivo de agilizar trámites y abaratar costos para fabricantes e importadores. La medida oficializada este miércoles a través de la Resolución 313/2025 en el Boletín Oficial abarca siete categorías de artículos que deberán cumplir con estándares técnicos nacionales o internacionales.
Entre los productos alcanzados se incluyen encendedores, anteojos para sol, bicicletas de uso infantil, juguetes, tableros derivados de la madera y muebles fabricados con esos materiales. A partir de ahora, se aceptarán ensayos y certificaciones emitidos por organismos técnicos reconocidos mundialmente, evitando repetir en Argentina pruebas ya realizadas en el exterior.
Certificados internacionales y menos burocracia
La Secretaría de Industria y Comercio estableció que podrán intervenir organismos acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) o por entidades extranjeras homologadas bajo acuerdos multilaterales. Esto permitirá utilizar normas ISO, EN (europeas), ASTM (estadounidenses), IRAM y MERCOSUR para verificar la seguridad de los productos.
Según el texto oficial, las modificaciones responden a la necesidad de “simplificar procesos, actualizar estándares y eliminar exigencias que quedaron desfasadas frente a lo que hoy se implementa a nivel global”. La resolución también elimina más de 12 mil trámites anuales y apunta a aumentar la oferta y competencia en el mercado local.
Impacto en la industria y el comercio
Hasta ahora, las empresas debían afrontar pruebas duplicadas y trámites administrativos que generaban demoras y costos adicionales. Con el nuevo esquema, esos procedimientos se reducen de forma significativa, lo que, según el Ejecutivo, “mejora la eficiencia y agiliza la comercialización”.
El cambio se alinea con recientes reformas en el control metrológico, que ya permitían aceptar ensayos internacionales para instrumentos de medición como balanzas, termómetros, surtidores de combustible y medidores de agua. En todos los casos, la meta es acortar tiempos de aprobación y garantizar estándares de calidad reconocidos en todo el mundo.
