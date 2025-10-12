Doble femicidio y secuestro en Córdoba: buscan a un niño de 5 años tras el asesinato de su madre y su abuela
El caso estremece a la provincia. Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas en su casa de Villa Rivera Indarte. La Justicia busca a Pedro, hijo de la víctima, de apenas cinco años, quien habría sido llevado por su padre, principal sospechoso del doble crimen.
La Justicia activó el Alerta Sofía para dar con el paradero de Pedro, de cinco años. Foto: Ministerio Público Fiscal de Córdoba.
La ciudad de Córdoba amaneció sacudida por un hecho de extrema violencia: un doble femicidio seguido del secuestro de un menor. Las víctimas fueron identificadas como Luna Giardina (30) y Mariel Zamudio (56), madre e hija, asesinadas a tiros en su vivienda del barrio Villa Rivera Indarte. Desde el sábado, la Policía y la Justicia intentan dar con el paradero de Pedro Rodríguez Laurta, de cinco años, hijo de Luna, quien habría sido sustraído por su padre tras cometer los homicidios.
La Unidad Judicial Homicidios pidió colaboración a la comunidad para ubicar al niño, mientras que la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del Segundo Turno, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, activó el Alerta Sofía y emitió un pedido de captura internacional a Interpol.
Pablo Laurta, expareja de Luna Giardina y principal sospechoso, es intensamente buscado por la Justicia.
Violencia previa y huida frustrada
De acuerdo con la investigación, el principal sospechoso es Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, expareja de Luna y padre del pequeño Pedro. Laurta habría irrumpido el sábado por la mañana en la casa de su exmujer, ubicada en la calle San Pedro de Toyos, donde atacó a ambas mujeres con un arma de fuego y luego se dio a la fuga con el niño.
La joven madre había dejado Uruguay hace casi tres años, escapando de una relación marcada por la violencia. Según testimonios de su entorno, Luna había denunciado a Laurta por intento de estrangulamiento y contaba con un botón antipánico que no alcanzó a activar. “Ella buscó empezar una nueva vida en Córdoba, pero él no la dejó en paz”, contó una vecina que prefirió no identificarse.
Los primeros peritajes realizados por la Policía Científica confirmaron que ambas víctimas murieron por disparos de arma de fuego a corta distancia. En la escena del crimen se hallaron casquillos compatibles con un arma 9 milímetros.
El perfil del agresor y la búsqueda internacional
Laurta no solo tenía antecedentes de violencia de género, sino también publicaciones extremistas en redes sociales. En Facebook administraba un grupo bajo el nombre “Varones Unidos”, donde compartía mensajes de odio contra el feminismo. Los investigadores sospechan que pudo haber planificado el ataque con antelación.
La hipótesis más fuerte indica que el hombre habría intentado cruzar a Uruguay con el niño, aprovechando su doble nacionalidad. Por eso, se dispuso un operativo coordinado con fuerzas federales en los pasos fronterizos de Entre Ríos y Misiones, y se notificó a la Policía uruguaya.
Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas a tiros en su casa de Villa Rivera Indarte.
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba difundió la fotografía del pequeño Pedro: cabello castaño, ojos marrones, contextura delgada y una estatura de un metro aproximadamente. Las autoridades piden que cualquier información sea comunicada de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.
