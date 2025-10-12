Conmoción en Villa Rivera Indarte

Doble femicidio y secuestro en Córdoba: buscan a un niño de 5 años tras el asesinato de su madre y su abuela

El caso estremece a la provincia. Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas en su casa de Villa Rivera Indarte. La Justicia busca a Pedro, hijo de la víctima, de apenas cinco años, quien habría sido llevado por su padre, principal sospechoso del doble crimen.