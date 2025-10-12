Tragedia en Córdoba: dos niñas murieron en el incendio de una iglesia evangélica

Dos menores, de uno y cinco años, fallecieron este sábado en un incendio que arrasó un sector contiguo a una iglesia evangélica en el barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba. Ambas formaban parte de una delegación uruguaya que había viajado para participar del aniversario número 31 del templo “Un Nuevo Amanecer con Jesús”.
El siniestro ocurrió cerca de las 15.40 en un predio ubicado sobre la calle Coquena, entre Tupac Yupanqui y Viracocha, donde funciona la iglesia. El fuego se inició en una habitación con cuchetas destinada al alojamiento de los visitantes, justo al lado del salón principal de culto.
Según relataron testigos, fue una niña de diez años quien advirtió el humo y alertó a los adultos. De inmediato, los fieles comenzaron a correr hacia el dormitorio, pero las llamas ya se habían propagado con intensidad.
La iglesia evangélica dónde ocurrió la tragedia en Córdoba. Foto: La Voz
“Falta una bebé”
Vecinos que presenciaron la escena contaron que se vivieron momentos de desesperación. Un video difundido en redes muestra a personas intentando apagar el fuego con baldes de agua y escuchando gritos que advertían sobre la presencia de una bebé dentro del cuarto.
“El humo negro salía con fuerza, nadie podía entrar. Algunos trataban de romper ventanas, pero el calor era insoportable”, describió una mujer del barrio que ayudó a los primeros rescatistas.
Las víctimas fatales fueron identificadas como una niña de cinco años y una bebé de alrededor de un año y medio, ambas oriundas de Barros Blancos, Uruguay. Pertenecían a familias que integraban la congregación “Nuevo Amanecer con Jesús”, llegadas a Córdoba para participar del evento religioso.
Las autoridades confirmaron que dos mujeres mayores también resultaron heridas, con quemaduras y principio de asfixia. Fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud y permanecen internadas, fuera de peligro.
El fuego fue sofocado por personal de la Dirección de Bomberos y del Servicio de Emergencias 107, que trabajaron junto a Defensa Civil y la Policía provincial.
Investigación en marcha
El jefe de Bomberos, Sergio Cravero, explicó que lograron contener las llamas antes de que se extendieran a las construcciones vecinas, pero lamentó que “el fuego avanzó muy rápido en el sector de cuchetas, donde las pequeñas dormían”.
Aún se investigan las causas del incendio. Los peritos trabajan para determinar si se trató de una falla eléctrica o de un desperfecto en algún artefacto dentro de la habitación. “El foco ígneo comenzó en una zona donde había conexiones y calefactores. No descartamos nada hasta completar las pericias”, adelantó Cravero.
La comunidad uruguaya permanece en Córdoba, acompañada por personal consular. Foto: Gentileza
El lugar fue vallado y permanece bajo custodia policial. Durante la tarde del domingo, personal de la División Siniestros de la Policía Científica retomó las tareas periciales, mientras representantes del Ministerio Público Fiscal tomaban testimonios a testigos y pastores de la congregación.
Fuentes del caso señalaron que las niñas se encontraban bajo el cuidado de adultos al momento del siniestro, y que los responsables del grupo religioso prestan declaración para reconstruir la secuencia de los hechos.
En redes sociales, cientos de mensajes de dolor y condolencia acompañaron a la comunidad uruguaya que había llegado días atrás. “Estamos devastados. Veníamos a celebrar un aniversario y terminamos viviendo una tragedia”, publicó en Facebook uno de los pastores presentes.
Una comunidad entre el dolor y la fe
El templo “Un Nuevo Amanecer con Jesús” celebraba su 31° aniversario con la presencia de delegaciones de distintos países, entre ellas la uruguaya. El evento incluía jornadas de oración, talleres y actividades recreativas para niños.
Durante la noche del sábado, en el mismo predio, se organizó una vigilia espontánea para despedir a las pequeñas víctimas. Vecinos, bomberos y miembros de la congregación encendieron velas en silencio frente al edificio carbonizado.
La gobernación de Córdoba expresó su acompañamiento a las familias afectadas y anunció que el Ministerio de Desarrollo Social provincial ofrecerá contención psicológica a los sobrevivientes. “La comunidad entera de Villa Serrana está conmovida por esta tragedia”, señaló un comunicado oficial.
Mientras tanto, en Uruguay, el municipio de Barros Blancos declaró duelo local y suspendió las actividades religiosas del fin de semana. “Estas familias viajaron con fe y volvieron con dolor. Pedimos oración y respeto”, expresó el pastor principal de la congregación en redes sociales.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.