Impacto ambiental

Incendios en Salta: más de 2.000 hectáreas arrasadas y el fuego aún fuera de control

Desde finales de septiembre, el norte de Salta enfrenta incendios forestales que han consumido más de 2.000 hectáreas. Las autoridades continúan trabajando en su control, mientras se mantiene el riesgo extremo por las condiciones climáticas.