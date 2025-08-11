Una quema de pastizales provocó una densa humareda cerca del puente Carretero
Sucedió en la tarde de este lunes 11, cuando personal de defensa civil y bomberos trabajaron hasta las 19.30 para sofocar las llamas en la zona de islas. A modo de precaución, hubo presencia de inspectores con el fin de controlar el tránsito y evitar cualquier tipo de accidente.
El fuego se presentó a unos 200 metros de la obra del nuevo puente carretero. Crédito: Fernando Nicola
Una intensa quema de pastizales se desató este lunes por la tarde en la zona de islas que separa Santa Fe y Santo Tomé, generando un espeso manto de humo que afectó seriamente la visibilidad en el Puente Carretero. Las llamas, que comenzaron cerca del puente Ferroviario alrededor de las 16.30, se propagaron rápidamente, formando una extensa línea de fuego que avanzaba hacia el río Salado.
La situación movilizó a defensa civil y bomberos, quienes trabajaron intensamente para apaciguar el siniestro, mientras las autoridades de Santo Tomé reforzaban los controles de tránsito para prevenir accidentes.
El foco ígneo y la respuesta de emergencia
El fuego se presentó a unos 200 metros de la obra del nuevo puente Carretero. Según informaron desde la Municipalidad de Santo Tomé a El Litoral, la causa del incendio aún se desconoce. Equipos de bomberos se dirigieron al lugar para combatir las llamas, una tarea que se prolongó por varias horas debido a la magnitud del foco.
Las imágenes aéreas captadas por este medio, que mostraban una larga hilera de fuego y grandes columnas de humo, daban cuenta de la intensidad de la quema. Para las 19 horas, casi tres horas después de su inicio, los bomberos aún continuaban trabajando para extinguir el fuego por completo. Media hora después, defensa civil y bomberos se retiraron de la zona con el incendio ya sofocado.
Una quema de pastizales se desató este lunes por la tarde en la zona de islas. Crédito: Fernando Nicola
Las quemas en el humedal, un problema recurrente
Este tipo de incidentes no es un hecho aislado en la región. Las quemas en la zona de islas y el delta del río Paraná se han convertido en un problema crónico en los últimos años. Durante el trienio 2020-2022, la región sufrió un desastre ambiental histórico con miles de hectáreas arrasadas por el fuego.
La quema generó un espeso humo que afectó la visibilidad de la zona. Crédito: Fernando Nicola
Factores como la bajante histórica del río, la sequía y la acumulación de biomasa seca han creado un escenario propicio para la propagación de incendios, que en su gran mayoría se atribuyen a la mano del hombre.
La situación ha generado una constante preocupación en las autoridades y la población, debido a sus graves consecuencias ambientales y sanitarias. En ocasiones anteriores, el humo llegó a cubrir gran parte de las ciudades aledañas, provocando problemas de salud y afectando seriamente la calidad del aire.
Las autoridades reforzaron los controles de tránsito para prevenir accidentes. Crédito: Fernando Nicola
El humo no afectó los trabajos del nuevo puente
A pesar de la cercanía del incendio con la obra del nuevo Puente Carretero, desde el área de comunicación de Vialidad Provincial confirmaron que el humo y las llamas no afectaron las tareas de construcción programadas para la tarde. La obra, considerada estratégica para la conectividad entre Santa Fe y Santo Tomé, avanza a paso firme.
Recientemente, se ha destacado la intensificación de los trabajos, incluso durante la noche, para compensar los días de lluvia y cumplir con los plazos establecidos. La construcción del nuevo viaducto, que contará con 136 pilotes, es un hito para la infraestructura regional y representa una solución esperada desde hace décadas para descongestionar el viejo puente.
