Zona de islas

Una quema de pastizales provocó una densa humareda cerca del puente Carretero

Sucedió en la tarde de este lunes 11, cuando personal de defensa civil y bomberos trabajaron hasta las 19.30 para sofocar las llamas en la zona de islas. A modo de precaución, hubo presencia de inspectores con el fin de controlar el tránsito y evitar cualquier tipo de accidente.