Rescate

Un excursionista extraviado generó un incendio forestal al prender fuego para pedir ayuda en Jujuy

En la jurisdicción de Lozano, en cercanías del Parque Provincial Potrero de Yala, un hombre que se extravió en un cerro encendió una fogata para dar señales de su ubicación. Esa acción desencadenó un incendio forestal que afectó alrededor de 290 hectáreas de pastizal de altura.