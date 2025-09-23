Por primera vez

Santa Fe reunió a expertos internacionales para trazar una hoja de ruta contra los incendios forestales

La ciudad fue sede del 1º Encuentro Nacional de Manejo Integral del Fuego. Durante tres jornadas, autoridades, especialistas y comunidades locales abordaron los desafíos que plantean el cambio climático, los incendios extremos y la necesidad de articular políticas públicas con saberes locales. “En 50 años el aumento de la cantidad de incendios extremos será en muchos lugares de hasta un 50 por ciento”, advierte una experta.