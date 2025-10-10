Córdoba: incendio en Quebrada del Condorito dejó 14 autos quemados y más de 130 evacuados
El fuego comenzó este viernes al mediodía tras la combustión de un auto sobre la ruta de Altas Cumbres. Las llamas ingresaron al Parque Nacional, obligando a evacuar turistas y generando pérdidas materiales. Se combate con aviones hidrantes y brigadas terrestres.
Un incendio de gran magnitud se desató este viernes en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, Córdoba, luego de que un vehículo se incendiara en la banquina de la ruta de Altas Cumbres. Las llamas rápidamente tomaron los pastizales secos de la zona y se expandieron hacia el interior del parque.
El fuerte viento, sumado a las altas temperaturas y la baja humedad, actuó como un cóctel peligroso que favoreció la propagación. El foco presentaba dos flancos activos de alrededor de 4 kilómetros cada uno, y se mantiene activo al cierre de esta nota.
Evacuaciones preventivas y vehículos destruidos
Ante el avance del fuego, fueron evacuadas preventivamente unas 130 personas que realizaban senderismo o excursiones en la zona. También debieron retirarse cerca de 40 vehículos, aunque 14 no pudieron ser removidos a tiempo y fueron alcanzados por las llamas.
Desde el Ministerio de Salud se dispuso el envío de tres ambulancias, aunque hasta el momento no se reportaron personas heridas. Toda la evacuación fue completada antes del anochecer y sin incidentes.
Un operativo contra reloj en condiciones extremas
Trabajan en el lugar dotaciones de bomberos voluntarios de al menos doce localidades, agentes del Plan Provincial de Manejo del Fuego y 40 brigadistas del ETAC. El operativo aéreo está compuesto por cinco aviones hidrantes, tres provinciales y dos nacionales.
Las autoridades pidieron extremar precauciones a quienes circulen por la zona, ya que el movimiento de unidades pesadas es intenso. Además, se mantiene el “alerta extremo” por riesgo de incendios en toda la provincia.
El incendio más grande del año en Córdoba
Según indicaron fuentes oficiales, este es el foco ígneo más importante del año en Córdoba. El jueves se había registrado otro incendio en el límite con Santiago del Estero, pero fue contenido. En cambio, el actual episodio, por su ubicación y magnitud, obliga a sostener las tareas durante toda la noche.
Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo recordaron que está prohibido encender fuego en zonas rurales y forestales, y pidieron denunciar cualquier columna de humo al 0800-888-FUEGO (38346).
