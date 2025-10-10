Emergencia ígnea

Córdoba: incendio en Quebrada del Condorito dejó 14 autos quemados y más de 130 evacuados

El fuego comenzó este viernes al mediodía tras la combustión de un auto sobre la ruta de Altas Cumbres. Las llamas ingresaron al Parque Nacional, obligando a evacuar turistas y generando pérdidas materiales. Se combate con aviones hidrantes y brigadas terrestres.