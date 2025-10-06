Atendía durante la pandemia

Liberaron a Ignacio Martín, el médico "trucho" de Córdoba

El joven fue sentenciado a siete años de prisión en 2023, pero estuvo solo poco más de dos años y medio preso en la cárcel de Río Cuarto: la Justicia considera ya cumplió parte significativa de su condena, aunque deberá cumplir una serie de requisitos y condiciones impuestas por la fiscalía.