Horror en Córdoba: apuñaló a su hijastro con un cuchillo de carnicero tras una discusión

El domingo por la noche, un violento episodio sacudió a la ciudad cordobesa de Río Tercero. Un joven de 19 años fue atacado con una cuchilla de carnicero por su padrastro, de 31 años, tras una fuerte discusión familiar. El hecho ocurrió pasadas las 21.30 en una vivienda ubicada sobre calle Monteagudo al 1500.
Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar gritos. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la víctima tendida en la calle con una herida profunda en la zona intercostal izquierda.
Internado en estado grave
El joven fue asistido por los Bomberos Voluntarios y trasladado de urgencia al Hospital Provincial. Allí permanece internado, con pronóstico reservado. La herida fue provocada con un cuchillo tipo carnicero, que fue secuestrado como prueba por los investigadores.
El agresor quedó detenido en el domicilio y será indagado en las próximas horas. La causa quedó en manos de la fiscal Paula Bruera, quien dispuso las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del ataque. El caso fue caratulado como “lesiones graves”, aunque no se descartan cambios en la imputación según la evolución del joven herido.
Otro hecho aberrante en Buenos Aires
El mismo fin de semana, la localidad bonaerense de Moreno fue escenario de un crimen que generó conmoción. Sebastián Emanuel Yafrate, un niño de 4 años, murió por asfixia y su padrastro, Cristian Deivy Torrico Mendoza, confesó el crimen.
El caso se conoció cuando médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega advirtieron signos de maltrato en el cuerpo del niño. La madre, Florencia Yafrate, declaró que el pequeño había manifestado reiteradamente que era golpeado. Tras reunir pruebas, el fiscal Bornia ordenó la detención del sospechoso, quien admitió haber asfixiado al menor.
