Violencia familiar

Horror en Córdoba: apuñaló a su hijastro con un cuchillo de carnicero tras una discusión

Ocurrió en Río Tercero. El joven de 19 años permanece internado con lesiones graves, mientras que el agresor, de 31 años, fue detenido en el lugar. La fiscal Bruera investiga el caso, caratulado como “lesiones graves”.