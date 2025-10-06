Cayeron en Santo Tomé los sospechosos de un violento robo en Santa Cruz

Mirá tambiénUna mujer fue rociada con nafta por su pareja y terminó hospitalizada
Una vez más, la ciudad de Santo Tomé fue escenario de un operativo policial con proyección nacional. En la mañana del domingo, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante dos allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de una pareja sospechada de haber participado en un violento robo con privación ilegítima de la libertad ocurrido en la provincia de Santa Cruz.
La medida judicial se concretó en viviendas ubicadas en Necochea y Azcuénaga, y en Monasterio al 1200, bajo las órdenes de la fiscal Dra. Rosana Carrara. Los allanamientos se realizaron en el marco de un pedido de colaboración solicitado por la DDI de Perito Moreno (Santa Cruz), donde se investiga un episodio de extrema violencia: un grupo de delincuentes ingresó armados a una vivienda, redujo a los moradores bajo amenazas de muerte y se alzó con 30 mil dólares, relojes y joyas.
Los detenidos
En Santo Tomé, la PDI detuvo a G. M. Á. (49 años) y A. T. (20 años), quienes habrían tenido participación directa en el atraco. Además, otro joven de 22 años, identificado como C. F., fue trasladado por Atentado y resistencia a la autoridad, tras enfrentarse con los uniformados durante el operativo.
El resultado de las requisas fue contundente: los investigadores secuestraron joyas (cadenas y anillos), un reloj, celulares, 300 mil pesos en efectivo, una mochila, un bolso tipo maletín, bolsas vacías de la empresa de seguridad Prosegur, prendas de vestir presuntamente utilizadas en el hecho y documentación de interés para la causa.
También cocaína
Pero eso no fue todo. También hallaron 104 gramos de cocaína, lo que abre una nueva línea de investigación paralela.
Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la justicia, mientras que desde la Fiscalía de Perito Moreno se avanza con los trámites para su traslado a la provincia patagónica, donde deberán responder por el grave delito de Robo Calificado con Privación Ilegítima de la Libertad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.