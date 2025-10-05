Drama en Santo Tomé

Se prendió fuego tras rociarse con nafta y murió en el Cullen

Un hombre de 52 años, protagonizó un dramático episodio en su casa de calle Dorrego 2100, de Santo Tomé. Fue internado en grave estado y murió por fallas múltiples de órganos. Intervino la Subcomisaría 16ta y la Fiscalía en turno.