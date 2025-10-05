Se prendió fuego tras rociarse con nafta y murió en el Cullen

Fue un sábado cualquiera, de esos en que el sol comienza a apagarse detrás del humo de los asados y la rutina de los patios santafesinos. Pero en una casa modesta de calle Dorrego al 2100, en Santo Tomé, el aire se volvió irrespirable por otras razones. Allí, H., de 52 años, decidió ponerle fin a su vida de la manera más brutal: ingiriendo nafta, rociándose con el combustible y prendiéndose fuego.
Ocurrió alrededor de las 19.30 del sábado. Los vecinos, alertados por los gritos y el olor a combustible, corrieron con baldes y mantas, pero el daño ya estaba hecho. Cuando los servicios de emergencia llegaron, el hombre aún respiraba. El personal médico del 107 móvil 25, a cargo de la doctora de turno, lo trasladó de urgencia al Hospital José María Cullen.
Graves quemaduras
Allí ingresó en el Shock Room, con graves quemaduras en casi todo su cuerpo. Fue examinado por la médica de guardia , quien dispuso su internación en la Unidad de Terapia Intensiva.
La policía —dependiente del Destacamento N° 11 de la Unidad Regional I— tomó intervención y preservó el lugar bajo las órdenes de la Subcomisaría 16ª. En ese escenario de hollín y silencio, los peritos observaron los restos de la tragedia: un bidón derretido, una silla carbonizada y el eco mudo de una desesperación que nadie alcanzó a advertir.
Agonizó varias horas
La víctima agonizó durante toda la noche. A las 10.45 del domingo, su cuerpo dijo basta. El médico de guardia de la UTI, confirmó el deceso. La causa: fallas múltiples de órganos producto de las quemaduras internas y externas. Tal como es de práctica, del desgraciado suceso fue informado el fiscal en turno del MPA.
Así terminó la historia de un hombre que eligió el fuego como frontera. Las llamas que lo envolvieron no sólo consumieron su cuerpo, sino también los interrogantes que lo empujaron hacia ese abismo. En Dorrego 2100 aún se percibe el olor a combustible mezclado con la resignación de quienes lo conocieron.
Un acto desesperado, íntimo y violento. Un grito sin palabras en la tarde santotomesina.
